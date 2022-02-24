Небо над югом России закрыли для полетов. Что нужно знать пассажирам отмененных рейсов

После начала операции на Украине в России отменили полеты в южном направлении до 2 марта. Большинство авиакомпаний сообщило, что вернут пассажирам деньги либо готовы оформить бронь на другое число. «360» собрал все, что нужно знать.

Рейсы на юг России отменены

Утром 24 февраля Россия объявила о спецоперации и начала точечные удары по военным объектам Украины. В связи с этим отменены все рейсы в южном направлении, ограничения будут действовать до 2 марта. Закрыты аэропорты в Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Элисте. Также приостановлены некоторые рейсы на Астрахань.

Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. По данным сервиса »Яндекс.Расписания», во Внуково задержано 26 рейсов и 29 отменено. В аэропорту Домодедово восемь рейсов задержано, 90 отменено. В Шереметьево задержано 12 рейсов и 64 отменено. Данные сервису предоставили сами аэропорты.

Росавиация рекомендовала пассажирам ближайших рейсов и встречающим не приезжать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании можно узнать на официальных сайтах и в социальных сетях аэропортов и авиакомпаний.

Возврат билетов

S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines на своем официальном сайте сообщила, что все полеты 24 февраля 2022 года в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Владикавказ и Минеральные Воды не состоятся. Всего отменили 81 рейс.

«Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе „Мои бронирования“ на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте. Смотреть табло рейсов», — говорится на сайте S7.

Источник фото: телеканал «360»

«Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила полеты из Шереметьево в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении, сообщили на официальном сайте перевозчика. Пассажиры могут либо в полном объеме вернуть деньги за билеты, либо перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты.

«Победа»

Лоукостер «Победа» на своем сайте и в соцсетях сообщил, что корректирует расписание. Всех пассажиров отмененных рейсов попросили следить за оповещениями от авиакомпании. Возврат денег за билеты будет автоматическим.

Utair

Авиакомпания Utair также временно отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании, а также в сторонних агентствах, где были приобретены билеты.

«Уральские авиалинии»

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии», которые направлялись в Симферополь, Краснодар, Сочи, Анапу и Самару, временно отменены. Информацию о статусе рейсов данных направлений в другие даты уточняется.

«Россия»

Авиакомпании «Россия» сообщила, что запланированные рейсы в направлении Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа и Симферополя отменяются. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат денег, а также возможность перебронирования билетов.

«Ямал»

Рейсы авиакомпании «Ямал» в аэропорт Краснодара отменены. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании. В случае изменений дополнительная информация появится на сайте авиакомпании в разделе «Важные сообщения» и в официальном Теlеgrаm-канале.

Другие авиакомпании

На момент написания материала на официальных сайтах и страницах в социальных сетях авиакомпаний Nordwind Airlines, Smartavia и Red Wings Airlines никакой информации не появилось.

Как выехать тем, кто оказался на юге

РЖД планируют назначить дополнительные поезда из южных регионов России. Уже формируются составы из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Также в случае необходимости планируется включить в существующие составы дополнительные вагоны, сообщила «Российская газета».

Кроме того, в РЖД обещали зафиксировать цены на билеты, чтобы возможный рост спроса не сказался на стоимости проезда. Минтранс России подтвердил, что оперативно вывезет всех желающих с юга России поездами и автобусами. Также пассажиры могут воспользоваться проездом в междугородних автобусах и сервисом BlaBlaCar — все они работают на южных направлениях.