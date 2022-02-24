Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов

Авиавласти РФ уведомили авиакомпании о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Это произошло после объявления о спецоперации в Донбассе утром 24 февраля.

Ранее Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве из-за возможной угрозы гражданской авиации.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе, подчеркнув, что ее целью является «защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин заявил, что в планах России нет оккупации Украины.

Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. По мнению глав республик, вмешательство РФ поможет избежать жертв среди мирного населения и предотвратит гуманитарную катастрофу в регионе.

Ситуация между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной началось 17 февраля. Руководство республик сообщило о многочисленных обстрелах территорий со стороны сил ВСУ, расположенных на линии соприкосновения.