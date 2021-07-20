«Два блондинчика и Фифа». Рудковская опубликовала видео с сыновьями от Плющенко и собакой

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Мальчики сидят на полу, а между ними стоит расстегнутый рюкзак Christian Dior с маленькой собакой.

«Мои два блондинчика и Фифа», — подписала ролик Рудковская.

Она раскачивает камеру в такт музыке, старший Саша показывает большой палец, а младший Арсений изучает мир и пытается выползти из кадра.

Подписчики засыпали Рудковскую и ее сыновей комплиментами и отметили, что девятимесячному Арсению велики сандалии. В июне продюсер создала для своего младшего сына отдельную страницу в Instagram. Сейчас там 19 публикаций. На аккаунт подписались более 21 тысячи человек.

У Саши Плющенко, которого в семье зовут Гном Гномыч, также есть свой именной аккаунт с более чем 900 тысячами подписчиков. В феврале Рудковская решила превратить прозвище своего сына в товарный знак и подала заявку на регистрацию в Роспатент. В конце прошлого года адвокаты и родители Саши добились возбуждения уголовного дела о клевете после лживых публикаций о психической болезни мальчика.