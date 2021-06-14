Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram

Более 890 тысяч пользователей подписались в Instаgrаm на аккаунты сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра. Такое количество фолловеров сделало Гном Гномыча самым популярным действующим фигуристом в соцсети.

На странице юного фигуриста насчитывается 894 тысячи подписчиков. Всего за время ведения аккаунта на странице сделали 2,8 тысячи публикаций.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала всего 374 поста. При этом на нее в Instagram подписана 891 тысяча пользователей. На странице олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой насчитывается 235 публикаций и 886 тысяч подписчиков.

В конце мая Гном Гномыч стал призером по чтению стихов Агнии Барто. Об этом Александр рассказал в соцсети, добавив, что окончил первый класс. Сейчас ему восемь лет.

Весной 2017 года Плющенко открыл академию фигурного катания. Гном Гномыч стал одним из первых учеников академии «Ангелы Плющенко». Ранее Рудковская решила превратить прозвище своего сына в товарный знак и подала заявку на регистрацию в Роспатент.