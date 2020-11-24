Полиция завела уголовное дело о клевете после нападок на сына Плющенко

«В мае этого года кто-то решил, что может навредить моей семье. <...> Неизвестный автор сообщил, что у нашего с Женей сына Саши синдром Аспергера. Кто-то захотел навредить семилетнему ребенку и остаться безнаказанным. Но они не учли тот факт, что мы с Женей научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились», — написала Рудковская.

Продюсер добавила, что московские полицейские завели уголовное дело о клевете. Впереди «долгая борьба за правосудие», но Рудковская уверена в победе.

Друг семьи адвокат Александр Добровинский подключился к работе над тем, чтобы СМИ запретили публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.

«Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям — известному продюсеру Яне Рудковской и многократному чемпиону мира Евгению Плющенко. Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка. И это нельзя было оставить безнаказанным», — прокомментировал ситуацию Добровинский.

Он добавил, что дело завели 20 ноября.

Саше Плющенко всего семь лет, но он уже добился успехов в фигурном катании. Мальчик пошел по стопам своего отца. На Instаgrаm-страницу Гном Гномыча — так его называют родители — подписаны 627 тысяч человек.