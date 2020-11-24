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    24 ноября 2020, 13:00

    Полиция завела уголовное дело о клевете после нападок на сына Плющенко

    Андрей Иванов, Екатерина Андронова

    Адвокаты и родители Саши Плющенко (Гном Гномыча) добились возбуждения дела о клевете после лживых публикаций о болезни мальчика. Об этом рассказала на своей странице в Instagram Яна Рудковская.
    Полиция завела уголовное дело о клевете после нападок на сына Плющенко

    «В мае этого года кто-то решил, что может навредить моей семье. <...> Неизвестный автор сообщил, что у нашего с Женей сына Саши синдром Аспергера. Кто-то захотел навредить семилетнему ребенку и остаться безнаказанным. Но они не учли тот факт, что мы с Женей научились преодолевать такие трудности, какие многим и не снились», — написала Рудковская.

    Продюсер добавила, что московские полицейские завели уголовное дело о клевете. Впереди «долгая борьба за правосудие», но Рудковская уверена в победе.

    Друг семьи адвокат Александр Добровинский подключился к работе над тем, чтобы СМИ запретили публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей.

    «Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям — известному продюсеру Яне Рудковской и многократному чемпиону мира Евгению Плющенко. Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка. И это нельзя было оставить безнаказанным», — прокомментировал ситуацию Добровинский.

    Он добавил, что дело завели 20 ноября.

    Саше Плющенко всего семь лет, но он уже добился успехов в фигурном катании. Мальчик пошел по стопам своего отца. На Instаgrаm-страницу Гном Гномыча — так его называют родители — подписаны 627 тысяч человек.