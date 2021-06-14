Рудковская создала страницу в Instagram для 8-месячного сына

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что создала аккаунт в Instagram для своего восьмимесячного сына от фигуриста Евгения Плющенко.

«Мама, а почему у Арсюши до сих пор нет страницы в Instagram?» — спросили меня дети! Действительно, надо уже создавать», — написала в Рудковская на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что таким образом ей придется вести уже три аккаунта в этой соцсети: свой, своего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, и теперь еще и младшего сына Арсения.

На странице восьмимесячного сына Рудковской и Плющенко только три поста: одно фото и два видео. Подписчиков у аккаунта Арсения уже больше восьми тысяч.

При этом на аккаунт Гном Гномыча подписаны более 890 тысяч пользователей в Instаgrаm. Это позволило восьмилетнему Александру Плющенко стать самым популярным действующим фигуристом в соцсети. Всего за время ведения аккаунта на странице сделали 2,8 тысячи публикаций.