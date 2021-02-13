Рудковская подала заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч»

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская решила превратить прозвище своего сына в товарный знак и подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Рудковская рассказала об этом АГН «Москва».

Продюсер объяснила, что подала заявку, чтобы защитить свое, как она считает, неотъемлемое право на этот бренд.

«Он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право», — сказала Рудковская.

Продюсер отметила, что это делается не только для защиты прав, но не стала раскрывать подробности. Однако, согласно заявке в Роспатент, речь идет о регистрации бренда по классам товаров и услуг, предусматривающих возможность выпуска продуктов, напитков, парфюмерии, холодного оружия, украшений, игрушек, одежды и обуви, спортивного инвентаря. Кроме того, Рудковская сможет открыть ресторан, а также продвигать под брендом «Гном Гномыч» строительные, рекламные и другие услуги.

В январе предприниматель Шухрат Рахимов из Пензенской области тоже подавал заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч». Бизнесмен решил заявить свои права, чтобы выпускать под этим брендом одежду, сообщало Ura.ru.

Ранее стало известно о результатах повторной судебно-медицинской экспертизы, которая не выявила у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко признаков психических расстройств.