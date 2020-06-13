Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.

«Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения», — сказала Анна Мария в интервью изданию Wonderzine, позднее дочь актера опубликовала обращение в своем Instagram-аккаунте через функцию Stories. Анна Мария также рассказала, что пыталась связаться с семьей погибшего водителя через его работодателя, но ей никто не ответил.

По словам Анны Марии, ей сложно найти корректные слова поддержки, однако она надеется, что «жизнь и время» помогут близким Сергея Захарова пережить потерю.

Ранее сам Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером в понедельник, 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречку и врезался в фургон. Пострадал водить грузовика Сергей Захаров. Его доставили в больницу с множественными травмами. На следующее утро Захаров умер.

Ефремов в аварии не пострадал. В момент ДТП он был пьян. Медицинское освидетельствование это подтвердило. Также в его крови обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело по факту пьяной езды, которая привела к смерти человека. Второе уголовное производство появилось по факту сбыта наркотиков. По нему Ефремов проходит свидетелем. Сейчас актер находится под домашним арестом.