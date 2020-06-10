В рамках дела Ефремова завели производство о сбыте наркотиков

Уголовное дело в отношении Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в столичный главк МВД.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств актеру неустановленными лицами. В связи с этим следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

С требованием о передаче дела в ГУ МВД сегодня ранее обратился главный прокурор Москвы Денис Попов.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в ходе медосвидетельствования в крови Ефремова нашли запрещенные вещества. При этом собеседники в правоохранительных органах уточнили, что наркотики долго выводятся из организма, а то, что обнаружили в крови артиста, — остаточные следы, которые не могли сказаться на причинах аварии.

ДТП с участием актера произошло в понедельник, 8 июня. Ефремов за рулем своего Jeep врезался в фургон, которым управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Прибывшие на место медики достали пострадавшего водителя и увезли в больницу. Но спасти его жизнь не удалось: Захаров умер от полученных травм на следующее после аварии утро. Сам Ефремов не пострадал.