Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП. Это справедливое решение?

В начале недели актер Михаил Ефремов врезался на своем автомобиле в фургон. В результате ДТП погиб водитель грузовика Сергей Захаров из Рязани. Артисту уже выбрали меру пресечения — подписку о невыезде. Насколько такое решение справедливо, если учитывать, что ДТП оказалось смертельным?

ФСИН по Москве заявило, что за Ефремовым будут пристально следить на время домашнего ареста, который продлится до 9 августа 2020 года. На него наденут электронный браслет, и если он что-то нарушит, то его тут же отправят в следственный изолятор.

В то же время московская прокуратура тоже будет контролировать поведение актера, чтобы он соблюдал меру пресечения — домашний арест. Его назначили за пьяное ДТП 8 июня, когда Ефремов на своем автомобиле выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в грузовичок, которым управлял уроженец Рязани Сергей Захаров. В итоге мужчина умер. Впоследствии оказалось, что Ефремов был не только под действием алкоголя, но и наркотиков.

Как правило водителей не так часто отправляют в СИЗО за смертельные аварии. Так, на днях пенсионер погиб под колесами Mercedes, сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Все произошло в центре Москвы, на улице Доброслободская. Водитель сдавал назад и наехал на пожилого мужчину. В результате 80-летний москвич скончался на месте. В отношении водителя завели уголовно дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшие смерть человека. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В прошлый четверг суд арестовал бывшего полицейского, который на машине насмерть сбил мужчину в подмосковном Егорьевске. Отличие этой истории от произошедшего с Ефремовым в том, что этот мужчина уехал с места происшествия, а то есть в его статью добавилась соответствующая формулировка, ужесточающая ответственность.

А вот в Петербурге в мае суд отказался арестовывать водителя после смертельного ДТП на Суворовском проспекте. Тогда погибла молодая женщина на глазах у своих детей. Следователи просили, чтобы его посадили в СИЗО, но суд эту позицию не разделил. Сам водитель вину не признал и заявил, что скрываться не собирается.

СИЗО для самых опасных

Заместитель председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы Ева Меркачева объяснила «360», что люди, совершившие смертельные ДТП, в большинстве случаев остаются под подпиской о невыезде или домашним арестом. Это не зависит от того, насколько известен человек. Здесь есть правила. То есть чтобы оставить потенциального виновника дома, нужно, чтобы ему было где жить, чтобы прописка была в месте, где произошла авария, а также необходимо, чтобы у него не было проблем с законом в прошлом. В случае с Ефремовым так и получается — он раньше не привлекался к ответственности, является москвичом, у него есть дом.

В СИЗО помещают людей, если есть подозрения, что они могут скрыться, заниматься преступной деятельностью либо давить на свидетелей или потерпевших.

Все основания оставить его под домашним арестом у него были и это совершенно законно. Более того, за то время как я мониторю СИЗО московские, я там видела всего пару раз людей, которые сидели бы там за ДТП со смертельным исходом. Это было в случаях, когда там было несколько смертей, люди были приезжие Ева Меркачева.

По мнению Меркачевой, дело Ефремова идет своим чередом, потому что ему пока не делают никаких поблажек, но и не обращаются с ним жестко. И благодаря этому — известности актера и тяжестью совершенно преступления — страна сможет наблюдать за одним из самым объективных судебных процессов.

«Если ему дают много [лет лишения свободы] — все скажут, что это за критику власти. Если мало — все скажут, это потому что он очень известный. Поэтому суд должен выработать такую политику, которая будет настолько объективна, чтобы к закону не прикопаться было. Там будут учтены все отягчающие обстоятельства, смягчающие», — добавила Меркачева.

По словам Меркачевой, во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса людей в том же количестве сажали в СИЗО за те или иные преступления. То есть им не назначали больше домашних арестов или подписок о невыезде, чтобы они не сидели с другими арестованными в камере.

ДТП — не повод для СИЗО

«Никакой интриги, на самом деле, здесь нет. Могу сразу сказать, что с юридической точки зрения, все решения следователя, включая первоначальное избрание меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, последовательны и логичны», — сказал журналистам адвокат, управляющий партнер Адвокатского Бюро «Вдовин, Пейсахов и партнеры» Вадим Вдовин.

По мнению Вдовина, переквалификация дела на более тяжкий состав из-за смерти потерпевшего не влечет изменения меры пресечения на содержание под стражей. При избрании меры учитывается не только тяжесть деяния, но и характеристики личности: гражданство, место работы, регистрация и место жительства, отсутствие судимостей. Также важно, что человек сотрудничает со следствием и признал вину еще до суда.

Вдовин добавил, что по делу о таком преступлении в следственный изолятор почти никогда не отправляют, а подписка о невыезде — обычная практика.