Депутат Госдумы захотел уголовного дела против Урганта
«Прошу вас возбудить в отношении ведущего Ивана Урганта уголовное дело по статье „Нарушение права на свободу совести и вероисповедания“ и статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“», — приводит портал NEWS.ru цитату из запроса депутата, отправленного генпрокурору Игорю Краснову.
Также Земцов попросил вынести предупреждение авторам шоу «Вечерний Ургант» об экстремистской деятельности.
Депутат пояснил, что 7 января в эфир вышла программа, где ведущий «изощренно-издевательски и пейоративно» показывал пародию иконы со сценой Рождества Иисуса Христа.
«Такие действия не могли не унизить сильнейшим образом человеческое достоинство верующих христиан и не оскорбить их религиозные чувства», — отметил Земцов.
По его словам, шоу вышло в день Рождества Христова, что доказывает преднамеренность и умышленность подобных действий.
Земцов не первый, кого возмутили шутки Урганта в религиозный праздник. Православное общественное движение «Сорок сороков» составило петицию и заявило, что ведущий глумился над Иисусом Христом и христианскими традициями. Позже адвокат, кандидат юридических наук и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе отметил, что против Урганта нужно возбудить уголовное дело.