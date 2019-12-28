«В.Б.О.Н.» проверили на экстремизм и ничего не нашли. Противники негодуют, но дальше Сети конфликт не выйдет

Выросшее из сообщества во «ВКонтакте» азербайджанское движение «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа» в московском главке МВД проверили на экстремизм. С заявлением в ведомство обратился депутат Госдумы Николай Земцов. Однако никаких нарушений закона деятельности сообщества в полиции не нашли. «360» пообщался с экспертами, которые спрогнозировали, что теперь будет с организацией.

Проверки «В.Б.О.Н.»

Во «В.Б.О.Н.» принимают только азербайджанцев. Участники организации позиционируют себя сторонниками традиций и устоев своего народа, выступающими за здоровый образ жизни. Известно о благотворительных акциях, которыми занимались члены движения. Но прославились они вовсе не этим. По Сети распространились видеоролики с избиениями и угрозами, которые велись от имени организации.

Так, в октябре этого года появилось видео с логотипом «В.Б.О.Н.», где человека на камеру заставили извиниться на камеру за нападение на азербайджанцев, а после ударили в лицо. При чем ролик начал распространяться по пабликам со сторонниками панславизма.

Источник фото: «ВКонтакте»

В обсуждении роликов начался спор между сторонниками азербайджанской организации и участниками русских движений. Первые говорили о том, что никакого экстремизма в ролике нет, вторые же рассказали, что получили прямые угрозы расправой со стороны «В.Б.О.Н.».

По заявлению депутата Госдумы Николая Земцова московский главк МВД решил проверить сообщество «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа» во «ВКонтакте». Ответ из ведомства опубликовал сайт Readovka.

В документе говорится, что владельцем и администратором сообщества владеет иностранный гражданин, который живет за рубежом. Среди опубликованных роликов только по двум удалось подтвердить информацию, что действия произошли в России: в Тамбовской и Ленинградской областях.

По итогам проведенных проверок региональными главками МВД дела заводить не стали, так как потерпевшие не стали писать заявления.

Эксперты, которые изучили опубликованные в группе материалы не нашли в них признаков возбуждения ненависти и вражды. Одного из модераторов и участников группы, которые проживают в Москве, пригласили на беседу в органы, где им объяснили основные пункты закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Изданию удалось пообщаться с одним из подписчиков группы Наурызом Филанкесовым. Он подтвердил, что его вызывали в полицию, но быстро отпустили. Он пояснил, что сейчас правоохранители собираются проверить всех участников группы.

По его словам, все видео, которые публиковались в сообществе, туда подписчики, а модераторы только публиковали. При этом он отметил, что никаких призывов там никогда не было.

«Я не считаю, что это экстремистская группировка. Наоборот, они хорошие дела делали, помогали, собирали деньги, благотворительностью занимались. Просто посмотрим, что дальше будет, но решать полиция. Никто закон нарушать не собирается», — подытожил он.

Разрешение на насилие

Русские организации закрывали за меньшие деяния, чем совершил «В.Б.О.Н.», поэтому своими действиями полиция просто дала карт-бланш участникам организации на дальнейший террор и запугивание граждан. Таким мнением с «360» поделился журналист и общественный деятель Константин Крылов.

Это порочная политика. Поэтому необходимо донести до всех людей, которые в этом участвуют, именно эту мысль. Это заигрывание с откровенным врагом, который не остановится на том, что он сейчас получил. Он будет действовать дальше и, скорее всего все дальше и дальше будет стремиться к более экстремистским методам Константин Крылов журналист и общественный деятель.

Он заявил, что решение МВД, просто совершенное безумие, потому что если никто не собирается унимать участников «В.Б.О.Н.», то они и дальше продолжат преследовать тех, кто им не понравится за их высказывания в интернете.

Противостояние останется в Сети

«В.Б.О.Н» позиционирует себя, как некое азербайджанское объединение. Один из руководителей организации ассоциирован с азербайджанским землячеством Российского университета дружбы народов.

И если посмотреть на сайт университета, то там все достаточно мирно: танцы и этнические вечера. Об этом «360» рассказала эксперт аналитического центра «Сова» Наталья Юдина.

Она отметила, что когда сотрудники центра изучали социальные сети организации, то там нашлись несколько ксенофобных заявлений в адрес армян. При этом она пояснила, что по тем роликам, которые были сняты говорить о проявлениях экстремизма участниками «В.Б.О.Н.» нельзя.

«Нет основания полагать, что жертвы выбирались по этнической или другой групповой ненависти», — пояснила Наталья Юдина, подтвердив правоту экспертов МВД.

По ее словам, был только один ролик, который мог бы быть поводом для возбуждения дел. Когда человека на камеру заставили извиняться, а после ударили по лицу. Но это только хулиганство.

На вопрос о том, как на решение полиции об отказе в заведении дела отреагируют русские националисты, Наталья Юдина ответила, что в тематических блогах и сообществах уже появились обвинения в адрес правоохранителей о поддержке азербайджанцев и коррупции.

Думаю, что ничего особенного не произойдет, кроме сетевых оскорблений Наталья Юдина Эксперт аналитического центра «Сова.

В отчете центра «Сова» по деятельности азербайджанского объединения особо подчеркивается. что невозможно определить, какие именно действия совершали участники «В.Б.О.Н.», какие отдельные граждане или другие этнические объединения.