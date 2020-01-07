    07 января 2020, 05:00

    Названы самые популярные подарки россиян на Рождество

    Валерия Шафирко

    Большинство россиян дарят своим близким на православное Рождество конфеты и сувениры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
    Названы самые популярные подарки россиян на Рождество

    При этом на вопрос «Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? — Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки?» дали утвердительный ответ только 10%.

    Сладости, конфеты и выпечку дарят на Рождество только 7% респондентов, только 4% в качестве подарка преподносят нужные и полезные вещи, следует из данных опроса. Более половины опрошенных (57%) рассказали, что вообще предпочитают не дарить подарки на Рождество.

    В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проходил по всей территории России путем телефонного интервью.

    Православные христиане празднуют один из двух главных торжеств своей веры — Рождество Иисуса Христа. В ночь на 7 января в храмах по всей стране проходят рождественские богослужения. Главная праздничная служба состоялась в храме Христа Спасителя в Москве, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.