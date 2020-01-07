Названы самые популярные подарки россиян на Рождество

При этом на вопрос «Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? — Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки?» дали утвердительный ответ только 10%.

Сладости, конфеты и выпечку дарят на Рождество только 7% респондентов, только 4% в качестве подарка преподносят нужные и полезные вещи, следует из данных опроса. Более половины опрошенных (57%) рассказали, что вообще предпочитают не дарить подарки на Рождество.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проходил по всей территории России путем телефонного интервью.

Православные христиане празднуют один из двух главных торжеств своей веры — Рождество Иисуса Христа. В ночь на 7 января в храмах по всей стране проходят рождественские богослужения. Главная праздничная служба состоялась в храме Христа Спасителя в Москве, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.