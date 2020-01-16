Представитель Дмитрия Хрусталева Анна решила, что люди пишут петиции против артистов от скуки. По ее словам, ни Хрусталев, ни Иван Ургант не обращают внимания на такие «документы». Так она прокомментировала петицию «Сорока сороков» с требованием лишить ведущих гражданства за шутки о христианстве.

«Людям надо всем чем-то заниматься, как-то жить. Если люди пишут коллективную петицию о том, что у них нет чувства юмора, окей. Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви», — отметила представительница Хрусталева.

По словам Анны, вся команда «Вечернего Урганта» сейчас в отпуске. И они даже не заметили эту петицию.

Каждый день найдется человек, который решил, что его оскорбили. Это нормально Анна представительница Дмитрия Хрусталева.

Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил выпуск, вышедший в эфир 7 января, когда отмечается Рождество. В начале выпуска показали коллаж с иллюстрацией рождения Николаса Кейджа в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

«В начале рождественского выпуска Иван Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Жераром Депардье. Бывший актер активно поддержал предложенную тему и, в частности, сравнил Христа с поросенком, после чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать», — отметили авторы петиции.

Авторы заявили, что Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих. «Сорок сороков» потребовали от Первого канала убрать передачу из эфира и наказать ведущих, а также запретить двойное гражданство. У таких людей, как Ургант, они потребовали отобрать российский паспорт.

Петиция появилась 15 января, ее поддержали больше восьми тысяч человек.