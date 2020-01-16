Православное движение потребовало лишить Урганта гражданства — и получило ответ
«Людям надо всем чем-то заниматься, как-то жить. Если люди пишут коллективную петицию о том, что у них нет чувства юмора, окей. Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви», — отметила представительница Хрусталева.
По словам Анны, вся команда «Вечернего Урганта» сейчас в отпуске. И они даже не заметили эту петицию.
Каждый день найдется человек, который решил, что его оскорбили. Это нормальноАннапредставительница Дмитрия Хрусталева.
Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил выпуск, вышедший в эфир 7 января, когда отмечается Рождество. В начале выпуска показали коллаж с иллюстрацией рождения Николаса Кейджа в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
«В начале рождественского выпуска Иван Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Жераром Депардье. Бывший актер активно поддержал предложенную тему и, в частности, сравнил Христа с поросенком, после чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать», — отметили авторы петиции.
Авторы заявили, что Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих. «Сорок сороков» потребовали от Первого канала убрать передачу из эфира и наказать ведущих, а также запретить двойное гражданство. У таких людей, как Ургант, они потребовали отобрать российский паспорт.
Петиция появилась 15 января, ее поддержали больше восьми тысяч человек.