17 января 2020, 14:03
Адвокат предложил наказать Урганта за шутки про Рождество
Адвокат, кандидат юридических наук и член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе придумал, как наказать российского шоумена и телеведущего Ивана Урганта за неуместные шутки в Рождество. Об этом сообщил «Царьград».
Своей идеей Горгадзе поделился на личной странице в Twitter.
«Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе. А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ для меня очевидно», — подчеркнул юрист.
По мнению адвоката, «более разумным» будет «подать заявление о возбуждении уголовного дела».
Ранее православное общественное движение «Сорок сороков» возмутилось выпуском телепередачи «Вечерний Ургант» от 7 января этого года. Его участники составили петицию и отметили, что ведущий и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями в религиозный праздник.