Адвокат предложил наказать Урганта за шутки про Рождество

Своей идеей Горгадзе поделился на личной странице в Twitter.

«Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе. А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ для меня очевидно», — подчеркнул юрист.

По мнению адвоката, «более разумным» будет «подать заявление о возбуждении уголовного дела».

Ранее православное общественное движение «Сорок сороков» возмутилось выпуском телепередачи «Вечерний Ургант» от 7 января этого года. Его участники составили петицию и отметили, что ведущий и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями в религиозный праздник.