Данные о гонорарах российских артистов нашли на сайте госзакупок

Сайт kp.ru проверил сайт госзакупок и нашел там данные о гонорарах некоторых российских знаменитостей, которые выступают на сцене и снимаются в рекламных роликах. Самым высокооплачиваемым оказался Филипп Киркоров. За 40 минут выступления в Санкт-Петербурге на 8 Марта он получил от властей Северной столицы 3,5 миллиона рублей.

По подсчетам сайта, минута выступления Киркорова сейчас стоит 90 тысяч рублей. Участие Татьяны Булановой в том же мероприятии чиновники оценили в 150 тысяч рублей.

Дима Билан, который вышел на сцену в 2019 году в Самаре на День города, все равно получил свой гонорар даже после скандала: ему заплатили четыре миллиона рублей. За три года съемок в рекламных роликах коммерческого банка актер Сергей Гармаш заработал в сумме 97 миллионов рублей, утверждает издание. За фотосессии он заработал 1,2 миллиона, а каждое видео с его участием обошлось заказчикам в шесть миллионов.

Певец Николай Басков два года назад выпустил клип «Караоке», напичканный рекламной интеграцией. В музыкальном ролике есть и продвижение алкоголя, за которое он получил 3,5 миллиона рублей, пишут СМИ. Всего рекламодатели, по данным сайта госзакупок, потратили на демонстрацию своих товаров в клипе 20 миллионов рублей.

У балерины Анастасии Волочковой, которой иногда платят за участие в мероприятиях деньги из бюджета, оказались самые строгие условия. На спектакль «Пришел мужчина к женщине» в 2016 году ей нельзя было опаздывать даже на несколько минут, а при заполнении зала меньше чем на 85% она могла получить только 10% от кассовых сборов.