Баскова назвали самым популярным артистом «голубых огоньков»

Чем ближе по времени к новогоднему обращению Путина выступает артист, тем больше баллов ему давали. Тем, кто появляется в эфире в промежутке до 15 минут до боя курантов, присудили четыре балла, до 30 минут — три балла, и до 50 минут — два балла. Остальные звезды получали по одному баллу, а если шоу шло более двух часов — то по 0,5 балла.

«Газета.ru» отметила, что учитывали появление артистов в разных эфирах. В результате на первом месте оказался Николай Басков, который набрал 19 баллов. На втором месте расположился Филипп Киркоров с 17,5 балла, а третье место занял Григорий Лепс — он получил 15 баллов.

В десятку также вошли Кристина Орбакайте (13 баллов), Полина Гагарина (12,5 балла), Александр Панайотов (12,5 балла), София Ротару (11 баллов), Валерий Меладзе (10,5 балла), Дима Билан (9,5 балла) и Светлана Лобода (9,5 балла).

На последнем, сороковом месте, оказалась Лариса Долина, которая набрала 3,5 балла.