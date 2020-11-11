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    11 ноября 2020, 16:30

    Билан рассказал, что поборол звездную болезнь

    Дарья Морозова

    Певец Дима Билан рассказал, что пережил звездную болезнь в 27 лет после победы на Евровидении-2008. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на его Instagram.
    Билан рассказал, что поборол звездную болезнь

    Билан поделился, что обрушившаяся слава застала его врасплох. Ему казалось, будто «весь мир крутится вокруг него», а сам он достиг уже всего, что только было можно.

    «Со мной здоровались и меня знали все — даже милиционеры на дорогах отдавали честь, и такое было!» — поделился певец.

    Билан уточнил, что сложнее всего в тот период было его близким людям, на которых он мог выплеснуть негативные эмоции. Через некоторое время певец понял, что это неправильно, и стал менять свое поведение.

    Также Билан дал совет молодым знаменитостям, чтобы те не повторили его ошибку.

    «Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки», — рассказал он.

    Ранее парикмахер Антон Смок, который работает с такими знаменитостями как Сергей Лазарев, Влад Топалов и Василий Уткин раскритиковал новый образ певца Димы Билана.