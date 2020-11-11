Билан рассказал, что поборол звездную болезнь

Билан поделился, что обрушившаяся слава застала его врасплох. Ему казалось, будто «весь мир крутится вокруг него», а сам он достиг уже всего, что только было можно.

«Со мной здоровались и меня знали все — даже милиционеры на дорогах отдавали честь, и такое было!» — поделился певец.

Билан уточнил, что сложнее всего в тот период было его близким людям, на которых он мог выплеснуть негативные эмоции. Через некоторое время певец понял, что это неправильно, и стал менять свое поведение.

Также Билан дал совет молодым знаменитостям, чтобы те не повторили его ошибку.

«Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки», — рассказал он.

Ранее парикмахер Антон Смок, который работает с такими знаменитостями как Сергей Лазарев, Влад Топалов и Василий Уткин раскритиковал новый образ певца Димы Билана.