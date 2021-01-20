Волочкова рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

«Могу ли я влюбиться в грузчика? Я могу влюбиться в любого человека с добрым сердцем и открытой душой. Я влюбляюсь в человека, а не в его профессию», — заявила она.

Также Волочкова рассказала, что слухи о том, что она предпочитает состоятельных мужчин появились после того, как она вступила в отношения с Сулейманом Керимовым. Она уточнила, что этим воспользовался Игорь Вдовин, еще один ее бывший партнер.

«Этот альфонс Вдовин, обобравший меня, он просто мной воспользовался. Все думали, что он олигарх, а он был мыльный пузырь», — поделилась балерина.

Она добавила, что деньги для нее — не главное в мужчинах. Больше она ценит другие качества.

«Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем», — пояснила Волочкова.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала в своем Instаgrаm-аккаунте фото своих ног, на которых отразились годы тренировок и выступлений в пуантах.