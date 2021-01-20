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    20 января 2021, 17:27

    Волочкова рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

    Дарья Морозова

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что могла бы влюбиться в небогатого человека, если у него доброе сердце. Об этом сообщил сайт kp.ru.
    Волочкова рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

    «Могу ли я влюбиться в грузчика? Я могу влюбиться в любого человека с добрым сердцем и открытой душой. Я влюбляюсь в человека, а не в его профессию», — заявила она.

    Также Волочкова рассказала, что слухи о том, что она предпочитает состоятельных мужчин появились после того, как она вступила в отношения с Сулейманом Керимовым. Она уточнила, что этим воспользовался Игорь Вдовин, еще один ее бывший партнер.

    «Этот альфонс Вдовин, обобравший меня, он просто мной воспользовался. Все думали, что он олигарх, а он был мыльный пузырь», — поделилась балерина.

    Она добавила, что деньги для нее — не главное в мужчинах. Больше она ценит другие качества.

    «Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем», — пояснила Волочкова.

    Ранее российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала в своем Instаgrаm-аккаунте фото своих ног, на которых отразились годы тренировок и выступлений в пуантах.