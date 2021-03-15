Киркоров захотел лечь в гроб со стразами

Филипп Киркоров вновь задумался о похоронах. Певец хочет, чтобы его положили в гроб со стразами.

«Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — заявил исполнитель в программе «Ты не поверишь!».

Его коллега по цеху Николай Басков поддержал шутку.

«Гроб из страз Swarovski. Он мне сказал, чтобы я оплатил. Филиппу — с удовольствием», — сказал он в том же выпуске.

Басков пояснил, что это шутка. Он добавил, что прошлый год был очень трудным из-за коронавируса.

«У меня столько друзей пострадало, некоторые потеряли своих близких и родных, поэтому здоровье — это самое главное. Живите долго все», — пожелал он зрителям.

В декабре прошлого года на телешоу «Привет, Андрей!» Басков пересказал размышления Киркорова о будущих похоронах. Киркоров сообщил ему, что регулярно бывает на Новодевичьем кладбище в Москве, где навещает могилы Людмилы Гурченко и Любови Орловой. Но актрисы похоронены далеко друг от друга.

«Давай попросим, чтобы нас вместе похоронили, чтобы наши фанаты ходили недалеко», — предложил певец Баскову.

«Если ты раньше уйдешь, я тебя похороню. Если я раньше, то ты меня», — добавил Киркоров.