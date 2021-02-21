Бузова прокомментировала расставание с Давой

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о своем разрыве с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Звезда назвала своего экс-возлюбленного родным человеком.

Своими откровениями Бузова поделилась с подписчиками в stories на своей странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что сейчас переживает непростой период в жизни, ей тяжело, поэтому она не появляется в телепрограммах, не говорит о своих личных переживаниях, поскольку «чтобы адекватно все объяснить, должно пройти время». Детали конфликта с Давой она раскрывать не стала. При этом звезда отметила, что «виноваты, конечно, оба».

«Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. <…> Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. <…> Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать», — сказала Бузова.

Телеведущая также добавила, что в течение двух лет она была верна и предана Даве, поддерживала его, дарила ему свою любовь, ласку, заботу и внимание. За это время Манукян стал для нее «очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить».

В январе Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в Instagram, что Манукян распускал руки и оскорблял ее. Она назвала его чудовищем и объявила о разрыве. Коллеги Бузовой не поверили ни в искренность их отношений, ни в правдивость расставания.

Через пару дней после этой новости Манукян назвал отношения со своей экс-возлюбленной пройденным этапом. Еще через несколько дней уже Бузова на вечеринке по случаю своего 35-летия заявила, что ей очень тяжело и она «с трудом стоит на ногах».