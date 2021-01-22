Контракт на любовь. Экс-участница «Дома-2» объяснила, почему отношения Бузовой и Манукяна были пиар-романом

Ольга Бузова и Давид Манукян разыграли скандал с расставанием по контракту. Это обычный пиар-ход медийных персон. Об этом «360» заявили бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель и пиар-менеджер Иван Акимов.

«У меня есть информация, что у них есть контракт. Мы все люди медийные. <…> У меня есть информация от людей, которые работают с ними в одной команде, что это контракт. Зная Ольгу Бузову, [могу сказать, что] когда она действительно бережет свое счастье, любовь и так далее, [ведет себя иначе, потому что] она всегда говорила, что любовь любит тишину. Она бы не раскрывала тайны на всю страну. Здесь мне кажется, что это какой-то определенный хайп», — рассказала Рапунцель.

Собеседница добавила, что сейчас Бузова и Манукян будут наблюдать за тем, как их обсуждают, и в итоге сойдутся. По ее словам, поругаться могут все, но Бузова умная девушка и никогда не стала бы рассказывать всей стране о том, что ей действительно дорого.

Акимов согласился с экс-участницей «Дома-2» и назвал отношения Бузовой и Манукяна пиар-романом.

«Пиар-романы делаются для поддержания популярности. Пиар-романы делаются для того, чтобы зарабатывать деньги на рекламных контрактах, зарабатывать деньги на популяризации своего имени. Это распространенная практика, и эти контракты часто заключают звезды», — поделился информацией пиар-менеджер.

В качестве примера такого фейкового романа Акимов привел отношения между Ириной Шейк и Роналду. Он отметил, что они заработали на нем порядка 30 миллионов долларов.

Ольга Бузова ранее призналась подписчикам в Instagram, что ее возлюбленный Давид Манукян распускал руки и оскорблял ее. Она назвала его чудовищем. Еще одна бывшая участница «Дома-2», Виктория Боня, посоветовала певице и телеведущей уважать то, что было, и не терять лица и достоинства.