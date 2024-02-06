06 февраля 2024, 10:28
Бориса Акунина заочно арестовали в Москве
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина
В Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму, сообщили суды общей юрисдикции.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок два месяца», — сообщила пресс-служба.
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Срок ареста начнут отсчитывать с момента экстрадиции или задержания. Борис Акунин* стал фигурантом уголовного дела по двум статьям — 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».
Писателя внесли в реестр причастных к террористической или экстремистской деятельности, признали иноагентом и объявили в международный розыск. Издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг, а в сотрудничавшим с ним издательском доме «Захаров» прошли обыски. Борис Акунин* в разговоре с пранкерами отказался осуждать атаки украинской армии на регионы России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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