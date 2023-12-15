Общество 15 декабря 2023, 12:58 Издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова Гендир АСТ Гришков: распространение книг Акунина и Быкова приостановили РИА «Новости»

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Книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний. Информация появилась на сайте одного из крупнейших российских издательств АСТ.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заявил генеральный директор издательства Павел Гришков.

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Оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против СВО. Ранее Акунин попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Автор книг об Эрасте Фандорине думал, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что не против обстрелов России со стороны Украины.

В таком же положении оказался и Быков*. Публицист был уверен, что разговаривает с главой офиса президента украинского лидера Андреем Ермаком. Он сообщил, что у него нет претензий из-за убийства русских, а сам писатель не прочь поработать на Украину. Общественники потребовали конфисковать у Быкова* все его квартиры в России, а пранкерам предложили выписать медаль.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.