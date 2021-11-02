Большинство россиян осудили заявление Моргенштерна о Дне Победы

Большая часть россиян не согласны с высказыванием Моргенштерна о том, что на церемонию празднования Дня Победы тратится слишком много денег. С рэпером поспорили 68% граждан, согласно данным ВЦИОМ.

В России Моргенштерна знает каждый четвертый из всех опрошенных. При этом 68% из них осудили его за слова о Великой Победе, а 6% не стали этого делать.

В ходе интервью в программе «Осторожно: Собчак» Моргенштерн нелестно высказался об одном из главных российских праздников. Он сказал, что на него тратится слишком много средств. В этом ему возразили 68% опрошенных, но 22% — поддержали музыканта.

Также рэпер выразил мысль о том, что россиянам не следует жить прошлым, очень широко отмечая победу в Великой Отечественной войне, а надо двигаться дальше, достигая новых успехов. С этим не согласилась еще большая часть респондентов — 70%, а согласились — 20%.

Интересно, что вообще не знает имени рэпера только 21% опрошенных. А из тех, кто знает, большинство относится безразлично (61%), с неприязнью — 30%. Симпатизируют певцу всего лишь 6% из всех участников исследования.

Слова Моргенштерна о Дне Победы сильно взволновали общественность. Его постарались вразумить Дмитрий Песков и глава Союза ветеранов Эдуард Гончаров. Позже Моргенштерн извинился за свои слова.