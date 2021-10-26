Моргенштерн извинился за свои слова про День Победы

Рэпер Моргенштерн, который в интервью Ксении Собчак признался, что не понимает смысл празднования Дня Победы, извинился за свои слова. Он опубликовал пост в Stories, где признался в неумении корректно формулировать мысли.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли», — написал Моргенштерн.

Музыкант уверил, что говорил о необходимости выделять ветеранам дополнительные деньги, однако эта часть его монолога в интервью не вошла. Он отметил, что в день свадьбы у него тяжко работала голова.

Ранее на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» опубликовали интервью, во время которого рэпер заявил, что не понимает смысл празднования Дня Победы. По его словам, России больше нечем гордиться, поэтому каждый год в стране отмечают этот праздник. Он допустил, что это «скрепы какие-то», и подчеркнул, что на День Победы каждый раз тратятся миллионы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал рэперу сделать себе на лбу татуировку в виде свастики и потребовал, чтобы Моргенштерн уехал из страны.