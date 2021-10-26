Кремль дал Моргенштерну совет после слов про День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил рэпера Моргенштерна, который усомнился в важности празднования Дня Победы. Его слова передал ТАСС.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывания рэпера.

Он отметил, что уверен в том, что артист высказался так не со злобы, а из-за недостаточной информированности.

«Скорее всего, это просто отсутствие знаний, и здесь очень легко эти пробелы ликвидировать», — добавил пресс-секретарь.

Также он упомянул, что лидеры мнений молодежи, ее кумиры, должны нести моральную ответственность за свои публичные заявления. Поэтому очень важно, чтобы они понимали, насколько на самом деле важен такой праздник.

Рэпер Моргенштерн сказал, что не понимает смысла празднования Дня Победы в интервью Ксении Собчак. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» он отметил, что России нечем гордиться.