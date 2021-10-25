Моргенштерн не смог разобраться в смысле празднования Дня Победы

Рэпер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак признался, что не понимает смысла празднования Дня Победы. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» он отметил, что России нечем гордиться.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — заявил музыкант.

По словам Моргенштерна, России нечем гордиться. Он не увидел смысла в том, чтобы каждый год вспоминать о Победе. В этом же интервью рэпер признался, что с 13 лет страдает сонным параличом и бруксизмом. Он отметил, что раньше пил для того, чтобы просто заснуть.

Ранее певец Стас Пьеха назвал Моргенштерна явлением и правильной карикатурой на отупение современной музыки. Он признал, что его коллега неглупый человек, а беда общества заключается не в творчестве скандального рэпера, а в непонимании того, что Моргенштерн постоянно иронизирует над происходящим вокруг. Пьеха добавил, что согласится на предложение записать вместе с молодым музыкантом совместную песню.