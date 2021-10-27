Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить слова Моргенштерна о 9 мая

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова рэпера Моргенштерна о праздновании 9 мая. По его мнению, высказывания музыканта подпадают под статью «Реабилитация нацизма», написал RT.

«Считаю, что это оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны, соответственно, его высказывания подпадают под уголовную ответственность. Согласно ст. 354.1 УК России, это распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России», — заявил Бородин.

Ранее рэпер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак рассказал, что не понимает, зачем в России настолько масштабно и дорого отмечается День Победы. По его мнению, страна должна стремиться к новым победам: например, в области космоса и технологий.