Эксклюзив 19 февраля 2024, 15:16 Без страз и перьев. После голой вечеринки Киркоров вернулся в эфир в новом образе Малашенко: поездка Киркорова в Донбасс стала попыткой замолить грехи

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После «не той двери», которая привела Филиппа Киркорова на скандальную «голую» вечеринку, певца начали «отменять» в шоу-бизнесе. Однако стоило ему посетить Донбасс, он снова вернулся на экраны. Правда, скромным брюнетом в очках. В стриме «360» Екатерина Малашенко усмотрела в действиях поп-короля явные признаки лицемерия.

Она напомнила, что после «голой» вечеринки Киркоров оказался не у дел. Он отправился «зализывать раны» за океан.

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«Думал, что переждет бурю в Соединенных Штатах, полюбуется на Мадонну, прикупит пару дорогих вещей и с триумфом вернется. Однако чуда не случилось. Киркорова в России никто не ждал», — отметила Малашенко.

Поэтому на сей раз замаливать грехи Киркоров отправился в Донбасс. Артист выступил в Донецке, побывал в Макеевке. Также он рассказал, что до спецоперации уже выступал там. Многие встретили его тепло. Но не местные власти, которые усмотрели в его поездке некое лицемерие, заметила Малашенко. И всего два концерта не могут перекрыть его отношение к происходящему в Донбассе, подчеркнула она.

Честно, я согласна с донецкими властями. Уж больно похожи его благотворительные акции на некое лицемерие: замолил грехи и вернулся на эстраду. До какого момента? До следующей «голой» вечеринки? Или все-таки это урок на всю жизнь? В его-то возрасте. Екатерина Малашенко

Также она напомнила, что после выступления артист обещал принять участие в благотворительных акциях и обеспечить бойцов протезами, а врачей — медикаментами. За это Киркоров захотел вернуться на российскую сцену, что ему, судя по всему, удалось. Потому что он предстал на российском телевидении — в шоу «Маска» на НТВ.

При этом в очень нестандартном для него образе. Многие обратили внимание, что Киркоров появился в эфире без блесток, перьев и страз. Он пришел в строгом костюме и с темными волосами. Даже и кроссовки Трампа в этот момент ему не хочется предлагать, заключила Малашенко.