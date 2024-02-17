Знаменитости 17 февраля 2024, 15:39 Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в виде самого себя Kp.ru: Киркоров съездил в Макеевку и подарил детям куклы в виде самого себя РИА «Новости»

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Отправившийся в ДНР Филипп Киркоров после посещения Горловки направился в Макеевку. Поп-короля российской эстрады сопровождала певица Марго. С собой артисты привезли подарки, в том числе куклы в виде певца, сообщил сайт kp.ru.

Марго рассказала, что Макеевка — ее родной город. Идею посетить его Киркорову предложила именно она. По словам певицы, в последний раз она была здесь шесть лез назад.

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«Скажу честно, я очень боялась ехать сюда, пока была в положении, несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье „Родничок“ на расстоянии», — поделилась артистка.

По информации издания, Киркорова и Марго встретил глава Макеевки Владислав Ключаров. Артист сообщил, что привез с собой подарки для детей — раскраски, игрушки и другие вещи, в том числе куклы в виде него самого.

Певец успел посетить местный Дворец детского творчества имени В. Г. Джарты. Киркоров сказал несколько теплых слов участникам встречи, а Марго отметила, что дети тоже приготовили ему подарок — танец под хит «Зайка моя».