Знаменитости 10 февраля 2024, 11:48 Киркорову заблокировали счета в трех разных банках Shot: ФНС заблокировала счета Киркорова в трех банках из 47 тысяч рублей долга Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot, поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Певец забыл оплатить страховые взносы, уточнили авторы материала. Решение о блокировке трех счетов артиста вынесли по требованию Федеральной налоговой службы.

Реклама

«Задолженность перед ведомством составила 47 043,91 рубля», — написал Shot.

Ранее у Киркорова после скандальной «голой вечеринки» нашли задолженность в 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Против компании артиста возбудили несколько исполнительных производств.

Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что у Киркорова не так много денег, как кажется. Певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты. Ему даже приходилось брать кредиты на организацию своих шоу.