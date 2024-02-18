18 февраля 2024, 03:38
Киркоров сменил образ ради съемок в «Маске»
Киркоров вернулся в шоу «Маска» с новым цветом волос
Певца Филиппа Киркорова показали в тизере первого выпуска шоу «Маска» на сайте НТВ. Исполнитель участвовал в съемках пятого сезона в строгом костюме и в черном парике.
Артист отказался от привычного яркого образа и выбрал для появления в пилотном выпуске более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и стильные очки для зрения.
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«Слава, твой образ навел на определенные мысли — даю слово пацана, возьму на заметку», — сказал исполнитель ведущему проекта Вячеславу Макарову.
Филипп Киркоров занял место председателя жюри в пятом сезоне «Маски». В жюри традиционно вошли певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. В новых выпусках зрители передачи увидят приглашенных гостей — Диму Билана и Анатолия Цой. Премьера шоу состоится 18 февраля.
После посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой многие телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот. Исполнителя убрали из новогодних программ и стали отказываться от его концертов.
Филипп Киркоров
Регина Тодоренко
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