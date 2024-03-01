01 марта 2024, 11:17
Бари Алибасова выписали из больницы
Shot: Бари Алибасова выписали из больницы после гипертонического криза
Продюсер группы «На-На» и музыкант Бари Алибасова вышел из больницы. У него было высокое давление, поэтому его положили в реанимацию. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро продолжит работу, сообщил Telegram-канал Shot.
Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться», однако позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию. Сначала ему поставили инсульт, однако диагноз не подтвердился.
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По информации Shot, у основателя группы «На-На» произошел гипертонический криз — резкий подъем артериального давления.
Ранее суд отказал Бари Алибасову в иске из-за ноутбука. Артист купил дорогостоящий игровой ноутбук, чтобы играть в любимую игру, однако тот не работал надлежащим образом.
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Бари Алибасов
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