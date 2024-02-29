Знаменитости 29 февраля 2024, 10:52 Суд отказал Бари Алибасову в иске из-за игрового ноутбука Суд в Москве снова отказал Бари Алибасову в иске к магазину оргтехники Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск продюсера группы «На-На» и музыканта Бари Алибасова против магазина оргтехники, потому что не были исправлены недостатки заявления и документов. Об этом сообщили на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Так, 25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к известному магазину техники. Музыкант обращался в связи с неисправной техникой, которую приобрел в Сети.

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По информации «МК», артист купил дорогостоящий игровой ноутбук, чтобы играть в любимую игру World of Tanks, однако тот не работал надлежащим образом. Технику несколько раз относили на ремонт, но, по словам заявителя, ноутбук продолжал долго грузиться и тормозить.

Тогда Алибасов обратился с иском в суд. Первая попытка завершилась неудачей: геймеру сказали обратиться к магазину с досудебной претензией. Заявление приняли к рассмотрению. Однако на этот раз суд вновь отклонил иск Алибасова.

«Не исправлены недостатки искового заявления и приложенных к нему документов в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», — сообщили в документе.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова возникли проблемы с памятью после инсульта.