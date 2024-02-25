Знаменитости 25 февраля 2024, 16:42 Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом «112»: продюсер «На-На» Бари Алибасов попал в больницу с инсультом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал в реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112», у 76-летнего артиста инсульт.

«Ему потребовалась экстренная помощь медиков. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения», — написали авторы публикации.

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Подробности произошедшего пока неизвестны. Синдром оглушения сознания означает, что у пациента повышен порог восприятия всех внешних раздражителей, бывает сонливость.

Ранее появлялась информация о том, что Алибасову должны сделать срочную операцию из-за обнаруженной опухоли. Якобы у него обнаружили сантиметровую кисту, однако продюсер опроверг слухи о заболевании. Тогда он говорил, что находится дома с женой и собакой и чувствует себя хорошо. Артист добавил, что о нем постоянно пишут неправду.