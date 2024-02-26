Эксклюзив 26 февраля 2024, 10:32 «Решили перестраховаться». Супруга Алибасова рассказала о его состоянии Жена Алибасова Елена: композитора госпитализировали из-за повышения давления Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360» подробности госпитализации.

Накануне некоторые СМИ писали, что врачи поставили музыканту диагноз — прогрессирующая церебральная недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. Однако жена мужчины опровергла информацию.

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«Давление действительно повышалось. Мы вчера просто перестраховались и поехали в больницу. Эти взрывы на солнце: у многих голова болела. Знаете как, то ли просто голова болит, то ли еще что-то. Не разберешь. Просто под наблюдение приехали», — сказала собеседница «360».

Супруга Алибасова Елена уточнила также, что сам музыкант заверял ее, что с ним все в порядке, он абсолютно здоров и никаких врачей не нужно. Однако супружеская пара приняла решение, что стоит работать на опережение.

В конце ноября Бари Алибасов опроверг слухи об опухоли.