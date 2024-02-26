Знаменитости 26 февраля 2024, 13:42 Бари Алибасов попал в реанимацию Сын Бари Алибасова рассказал, что отец находится в реанимации, но рвется домой АГН Москва / Global Look Press

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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, но он в сознании и хочет домой. Об этом рассказал РИА «Новости» его сын.

По словам родственника музыканта, врачи пока не поставили диагноз окончательно. Сейчас он остается в Боткинской больнице в реанимации. Ему должны взять анализы.

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«Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», — отметил он.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля, с подозрением на инсульт. Однако его супруга Елена рассказала, что у него поднялось давление, ничего страшного не произошло. Госпитализация фактически была попыткой перестраховки, учитывая погодные условия и вспышки на солнце.