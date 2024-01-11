Эксклюзив 11 января 2024, 14:27 «Аж дыхание перехватило». Актер Юрий Назаров отреагировал на новость о смерти артиста Соломина Актер Назаров: Юрий Соломин был мастером своего дела и жил по совести РИА «Новости»

Читать 360tv в

На 89-м году жизни скончался народный артист, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Актер Юрий Назаров рассказал «360», каким ему запомнился его коллега по сцене.

«У меня аж дыхание перехватило», — так отреагировал Назаров на новость о смерти Соломина.

Реклама

Он назвал артиста почти земляком. Актеры оба родились в Сибири. Соломин появился на свет в Чите, а Назаров — в Новосибирске.

«Мастер был, мастер своего дела. <…> Ну все закономерно. Уходим, уходим, уходим… <…> Мефодьевич — это наш [человек] был», — сказал артист.

Они вместе снимались в художественном пятисерийном фильме «Адъютант его превосходительства». Назаров отметил, что раньше «жизнь была нормальной». Он сказал, что от смерти никуда не деться. Главное — оставаться человеком с совестью.

«Уходим, никуда не делаться. <…> Что касается Юрия Мефодьевича, совесть всегда была на месте», — добавил он.

Юрий Соломин умер 11 января. В ноябре он потерял создание. После чего народного артиста СССР госпитализировали с инсультом. Спустя время он пошел на поправку.

Актер Михаил Филиппов признался в беседе с «360», что смерть Соломина для него стала таким же горем, как и для его поклонников. Артистка Ольга Будина назвал Юрия Мефодьевича человеком с большим сердцем. А ее коллега Алика Смехова подчеркнула, что Соломин — что ее любимейший артист. Она выразила соболезнования близким актера, а также его поклонникам и театру.