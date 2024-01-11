Эксклюзив 11 января 2024, 13:37 «Любимейший артист, чудеснейший человек». Актриса Смехова выразила соболезнования из-за смерти Соломина Актриса Смехова выразила соболезнования из-за смерти Юрия Соломина РИА «Новости»

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Новость о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина шокировала актрису, певицу и телеведущую Алику Смехову. В беседе с «360» она выразила соболезнования близким умершего.

«Это очень скорбное событие, и мне безумно сейчас грустно. Это любимейший артист, чудеснейший человек, и я приношу все свои соболезнования семье, зрителям, театру, всем нам», — сказала Смехова.

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Народный артист Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. В ноябре СМИ сообщили о госпитализации актера с инсультом. Пресс-секретарь Малого театра Таисия Антонова рассказывала, что Соломин проходил курс лечения в медицинском учреждении.

Директор культурного учреждения Тамара Михайлова 12 ноября заявляла, что артист находится в стабильно тяжелом состоянии. Также сообщалось, что у Соломина парализовало левую сторону тела.