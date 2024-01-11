Важное 11 января 2024, 13:31 Скончался народный артист СССР Юрий Соломин RT: внучка народного артиста Юрия Соломина сообщила о его смерти РИА «Новости»

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Народный артист СССР, худрук московского Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила RT внучка актера и режиссера.

По ее словам, Соломин скончался «тихо во сне». В момент смерти рядом с артистом находилась его дочь.

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Информацию о смерти актера подтвердили в дирекции Малого театра. Там сообщили РИА «Новости», что худрук ушел из жизни 11 января. Дату и место прощания с режиссером пока не определили.

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу с инсультом. Перед госпитализацией народный артист СССР потерял сознание. Сначала актера положили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как пациент пошел на поправку. Незадолго до смерти худрука Малого театра выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Актер снялся во множестве российских фильмов и сериалов, например, в «Хождении по мукам», «Обыкновенном чуде», «Школьном вальсе», «Московской саге» и других проектах. Режиссер стал художественным руководителем Малого театра в 1988 году.