Эксклюзив 11 января 2024, 13:45 «Невероятно добрый и внимательный». Ольга Будина — об умершем Юрии Соломине Актриса Будина: Соломин был добрым, внимательным и всегда серьезным Photoagency Interpress/Global Look Press

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Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Его коллега Ольга Будина, снимавшаяся с ним в «Московской саге», узнала печальную новость от «360». Она вспомнила, каким был Соломин.

«Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь. Всегда серьезный, выдержанный, иногда казалось, что при нем нельзя даже шутить», — поделилась Будина.

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При этом, по ее словам, ощущение было обманчивым: можно было и шутить, и «рассказывать разные киношные байки», и, конечно, слушать, как рассказывает он.

«К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала», — посетовала актриса.

О смерти актера и режиссера Юрия Соломина сообщила журналистам его внучка. Она рассказала, что он скончался во сне 11 января. Рядом была его дочь. Позже информацию подтвердили и в дирекции московского Малого театра, худруком которого являлся Соломин.

Он прожил 88 лет.