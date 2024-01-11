Эксклюзив 11 января 2024, 13:51 «Это большое горе». Актер Филиппов — о смерти народного артиста Соломина Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина Natalya Loginova/Russian Look/globallookpress

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Смерть народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стала для актера Михаила Филиппова таким же горем, как и для всех его поклонников. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе. <…> Он в свое время был министром культуры России, но он и оставался министром культуры русского психологического театра. Сейчас, наверное, уже таких столпов не осталось», — поделился Филиппов.

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Новости о смерти Соломина прокомментировала актриса Алика Смехова. Она отметила, что артист был чудеснейшим человеком и любимейшим артистом. Смехова выразила соболезнования семье умершего, зрителям и театру.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Причины смерти артиста не уточнялись. О месте и времени прощания сообщат позже.