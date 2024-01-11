11 января 2024, 13:51
«Это большое горе». Актер Филиппов — о смерти народного артиста Соломина
Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина
Смерть народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стала для актера Михаила Филиппова таким же горем, как и для всех его поклонников. Об этом он рассказал в беседе с «360».
«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе. <…> Он в свое время был министром культуры России, но он и оставался министром культуры русского психологического театра. Сейчас, наверное, уже таких столпов не осталось», — поделился Филиппов.
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Новости о смерти Соломина прокомментировала актриса Алика Смехова. Она отметила, что артист был чудеснейшим человеком и любимейшим артистом. Смехова выразила соболезнования семье умершего, зрителям и театру.
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Причины смерти артиста не уточнялись. О месте и времени прощания сообщат позже.
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