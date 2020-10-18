Асмус ответила на вопрос о съемках в порно

Асмус предложила своим подписчикам в Instagram задать ей любые вопросы. Большинство вопросов было здоровье и личной жизни. Один из подписчиков спросил актрису, хотела бы она сняться в порно.

«Нет. Я стесняюсь раздеваться перед камерой!» — ответила Асмус.

Недавно актриса сыграла в картине режиссера Филиппа Юрьева «Китобой». Асмус появляется на экране в роли девушки из секс-видеочата. Она рассказала, что откровенного материала отсняли гораздо больше, чем вошло в финальный монтаж, и поблагодарила постановщика, что он решил не перегружать фильм эротическими сценами. «Китобой» получил главный приз программы авторского кино на кинофестивале в Венеции.

Год назад в прокат вышла экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст». В нем есть очень откровенная эротическая сцена с участием с Асмус. После премьеры картины актрису затравили в Сети, а ее экс-супруга Гарика Харламова высмеяли.