Российский фильм «Китобой» получил приз в Венеции

Приключенческая драма «Китобой» победила в программе авторского кино «Дни Венеции». Герой фильма — живущий на Чукотке молодой охотник Лешка, который влюбляется в девушку с сайта «для взрослых». Узнав, что его любимая живет в Детройте, Лешка совершает самый отчаянный поступок в своей жизни.

Жюри назвало картину «рискованным произведением, создающим пространство для размышлений».

Фонд премии составляет 20 тысяч евро. Половину выплатят режиссеру, вторую — международному прокатчику картины.

В финале «Дней Венеции» «Китобой» встретился с еще одним российским фильмом — «Конференцией» Ивана Твердовского.

77-й Венецианский кинофестиваль завершится 12 сентября. В основном конкурсе участвует фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.