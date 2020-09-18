Асмус поблагодарила режиссера «Китобоя» за фильм без откровенных сцен

«Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил», — рассказала Асмус.

По ее словам, и это действительно не было нужно для кинокартины.

Актриса впервые приехала на российский кинофестиваль «Кинотавр» и в первый раз полностью посмотрела фильм.

«Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп — большой художник», — отметила актриса.

В «Китобое» рассказывается история, разворачивающаяся на русском севере. Главный герой драмы — юный чукотский охотник Лешка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке. После этого молодой человек решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. По словам режиссера, центральная тема фильма — погоня за мечтой и, как следствие, — взросление героя.

В фильме сыграли Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Кристина Асмус, бельгийский артист Арье Вортхальтер. Кинокартина выйдет в прокат 8 октября.

«Кинотавр» закроется в Сочи вечером 18 сентября. На нем фильм «Китобой» представили в рамках конкурсной программы кинофестиваля 17 сентября в Зимнем театре в Сочи. Ранее лента выиграла главный приз в параллельной программе авторского кино «Дни Венеции» на Венецианском кинофестивале.