Кристина Асмус вновь снялась в эротической сцене. Режиссер был в шоке

Актриса Кристина Асмус сыграла обнаженной в драме «Китобой» режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева. Картина еще нигде не демонстрировалась.

Роль была небольшой. Съемки проходили в декабре 2019 года.

«Я сыграла девушку из секс-видеочата. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было», — написала актриса в Instagram.

По словам Асмус, это был «самый длинный дубль» в ее карьере, он длился 43 минуты.

Генеральным продюсером выступил режиссер Алексей Учитель. Он и уговорил Асмус сняться без одежды.

По сюжету актриса раздевается во время видеочата с китобоями. Поначалу она дала согласие на роль. Но после выхода фильма «Текст» агент Асмус объяснил Учителю, что она не может сниматься в этой сцене, рассказал режиссер kp.ru.

Учитель показал Кристине отрывок из фильма, после чего она согласилась на съемки.

«Я переспросил: „Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?“. „Это мое дело“, — сказала она твердо и снялась замечательно», — заявил генпродюсер, добавив, что «был поражен» этим жестом.

В фильме «Текст» Асмус участвовала в любовных сценах. После выхода картины в октябре 2019 года ее мужа Гарика Харламова прозвали в соцсетях рогоносцем. В июне 2020 года пара объявила о разводе.