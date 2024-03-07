Знаменитости 07 марта 2024, 04:37 Галкин перешел на украинский и литовский языки Галкин стал писать посты в соцсетях на украинском и литовском языках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комик Максим Галкин* после своего переезда из России начал говорить на литовском и украинском языках. На это обратил внимание сайт «Аргументы и факты».

Юморист начал делать посты на мове. Он рассказал поклонникам, что детские годы провел в Одессе, поэтому с первого класса учил украинский язык. При этом пользователи не поверили Галкину*, они напомнили, что в то время мову преподавали в этом регионе со второго класса.

Реклама

Другую публикацию комик сделал на ломаном литовском языке. В ней юморист рассказал о предстоящих выступлениях в Литве. При этом подпись к видео артист написал русскими словами.

Ранее стало известно, что Максима Галкина* могут лишить замка в подмосковной деревне Грязи. Мужчина неоднократно делал негативные заявления в сторону родины, а также критически высказывался о действиях российской армии. Принятый 14 февраля закон предусматривает возможность конфискации имущества в случае выявления нарушений, связанных с распространением фейков о ВС РФ.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.