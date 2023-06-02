Знаменитости 02 июня 2023, 15:07 Алла Пугачева передумала продавать замок в Подмосковье Алла Пугачева отказалась продавать замок в деревне Грязь и решила приезжать в Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ суда снять с Максима Галкина* статус иноагента не повлияет на планы звездной семьи. Алла Пугачева передумала продавать замок в деревне Грязь на территории Подмосковья и решила продолжать наведываться в Россию, сообщили сайту mk.ru ее приближенные.

«Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем», — сказал один из собеседников журналистов.

Реклама

Несмотря на негативные высказывания россиян, Алла Пугачева не почувствовала себя заложницей ситуации и решила продолжить поездки в Россию. Источник заявил, что она прилетит еще, как только появится повод.

Как и супруг, певица допускала отказ суда снять с него статус иноагента, поэтому вердикт ничего не изменит. Близкие заявили, что Алла Пугачева и Максим Галкин* сильно привязаны к своему подмосковному замку и воспоминаниям.

Певица приехала в Россию в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина, но вернулась сразу после церемонии. Ее заметили на концерте Андрея Макаревича** в Израиле — примадонна вышла на сцену в городе Кесария. Новость о продаже замка в Грязи появилась в апреле. Его выкупили за миллиард рублей.

* Максим Галкин признан в России иноагентом.

** Андрей Макаревич признан в России иноагентом.