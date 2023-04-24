Знаменитости 24 апреля 2023, 15:01 Пугачева избавилась от замка в деревне Грязь НТВ: Пугачева и Галкин продали особняк в деревне Грязь РИА «Новости»

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Популярная певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* продали свой особняк в деревне Грязь в Московской области. Об этом сообщил телеканал НТВ.

По данным источника, общая площадь участка составляет 212 соток. Пугачева выставила дом и землю на продажу за миллиард рублей в октябре 2022 года, покупатели появились почти сразу.

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«Один известный бизнесмен предлагал за дом 700 миллионов рублей, но Пугачева не захотела уступать. Всю осень торговались», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Однако вскоре нашелся человек, который выложил требуемую сумму за дом

«Он был немного вхож в семью Пугачевой. Сделка с Аллой Борисовной уже состоялась», — добавил продюсер.

Артистка покинула Россию в конце прошлого года, переехав в Израиль вместе с Максимом Галкиным*.

* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента