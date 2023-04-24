24 апреля 2023, 15:01
Пугачева избавилась от замка в деревне Грязь
НТВ: Пугачева и Галкин продали особняк в деревне Грязь
Популярная певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* продали свой особняк в деревне Грязь в Московской области. Об этом сообщил телеканал НТВ.
По данным источника, общая площадь участка составляет 212 соток. Пугачева выставила дом и землю на продажу за миллиард рублей в октябре 2022 года, покупатели появились почти сразу.
Реклама
«Один известный бизнесмен предлагал за дом 700 миллионов рублей, но Пугачева не захотела уступать. Всю осень торговались», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Однако вскоре нашелся человек, который выложил требуемую сумму за дом
«Он был немного вхож в семью Пугачевой. Сделка с Аллой Борисовной уже состоялась», — добавил продюсер.
Артистка покинула Россию в конце прошлого года, переехав в Израиль вместе с Максимом Галкиным*.
* Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
Россия
Недвижимость
Алла Пугачева
Реклама
Реклама